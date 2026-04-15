Рейтинг@Mail.ru
Оверчук прибыл с визитом в Азербайджан
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 15.04.2026 (обновлено: 19:44 15.04.2026)
Оверчук прибыл с визитом в Азербайджан

Оверчук прибыл с визитом в Азербайджан для участия в межправкомиссии

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 15 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщается на сайте правительства РФ.
"Алексей Оверчук прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в мероприятиях 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, которое пройдет 16 апреля", - говорится в сообщении.
По данным сайта правительства, под совместным председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева стороны обсудят ход работы по исполнению решений 23-го заседания комиссии, состоявшегося в Астрахани 22 августа 2025 года, а также ход выполнения плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества.
"В ходе встречи будет рассмотрен широкий комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана в двустороннем и многосторонних форматах", - следует из сообщения.
АзербайджанАлексей ОверчукЭкономикаРоссияВ миреАстраханьШахин Мустафаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала