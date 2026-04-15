Оверчук прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ, 15 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщается на сайте правительства РФ.
"Алексей Оверчук прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в мероприятиях 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, которое пройдет 16 апреля", - говорится в сообщении.
По данным сайта правительства, под совместным председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева стороны обсудят ход работы по исполнению решений 23-го заседания комиссии, состоявшегося в Астрахани 22 августа 2025 года, а также ход выполнения плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества.
"В ходе встречи будет рассмотрен широкий комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана в двустороннем и многосторонних форматах", - следует из сообщения.