Россиянам назвали самый невыгодный для отпуска месяц

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым невыгодным для отпуска месяцем из оставшихся в 2026 году будет май, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

Она уточнила, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последний год, а зарплата - по количеству рабочих дней в конкретном месяце. По словам эксперта, чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше "стоимость" одного рабочего дня и тем ощутимее разница между обычной зарплатой и суммой отпускных.