Актера сериала "Солдаты" Ошуркова внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский актер Алексей Ошурков, который сыграл в сериале "Солдаты" майора Николая Зубова, внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Ранее в среду в базу "Миротворца" внесли его коллег по сериалу "Свои", актеров Андрея Иванова, Элину Жукову, Максима Сапрыкина, Макса Климку, Алису Прохорову, Егора Губарева и Вячеслава Пронина.
Персональные данные Ошуркова были опубликованы на сайте в среду. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало "участие в съемках антиукраинского сериала "Свои".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.