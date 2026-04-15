Орбан никогда не был союзником России в ЕС, заявил Песков

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан не был "союзником России в ЕС", он отстаивал интересы собственного народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Орбан никогда не был союзником России в Европейском союзе. Он был союзником своего народа, народа Венгрии. И он служил своему народу довольно долго, много лет", - сказал Песков в интервью телеканалу India Today.
Песков подчеркнул, что РФ не знает, станет ли поражение партии Орбана "Фидес" "потерей" для России. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что разногласия с Венгрией были и при Орбане.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные итоги после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера субботы.