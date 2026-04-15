Россияне рассказали, довольны ли своей физической формой

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Соцсеть Одноклассники совместно с проектами Здоровье Mail и Новости Mail выяснили, довольны ли россияне своей физической формой, планируют ли худеть "к лету" и какие способы будут использовать для достижения желаемого результата. В опросе приняли участие свыше 5 тыс. человек из более чем 50 регионов России.

По данным опроса, своей физической формой довольны 12% респондентов. Большинство (63%) считают, что им есть над чем работать, а 25% недовольны фигурой. При этом почти треть участников отмечают у себя значительный лишний вес (более 10 кг), еще около трети — избыточный вес (5–10 кг).

В целом 60% опрошенных хотели бы похудеть вне зависимости от времени года. Еще 24% считают, что сбросить вес можно, но это не обязательно, а 15% устраивает текущая форма.

Опрос также показал разрыв между намерениями и реальным поведением. Регулярно спортом занимаются 29% респондентов, 36% ограничиваются эпизодической активностью (например, прогулками или легкими нагрузками), 15% тренируются редко, а 20% не занимаются вовсе. Среди наиболее популярных видов активности — прогулки и скандинавская ходьба (50%), домашние тренировки по видео или приложениям (32%), занятия в зале или фитнес-клубе (21%).

Что касается питания, 51% участников опроса стараются питаться правильно, но иногда позволяют себе "вредности". О проблемах с режимом и привычками питания (переедание, нерегулярность и т. п.) сообщили 22%. Еще 19% не следят за рационом и не ограничивают себя, а 7% придерживаются принципов здорового питания.

Говоря о способах похудения к летнему сезону, 31% опрошенных выбирают комплексный подход — сочетание физической активности и корректировки питания. Еще 28% планируют делать ставку на диету или ограничения в питании (например, дефицит калорий или отказ от сладкого), 9% — только на тренировки (кардио, силовые). Экспресс-методы (детокс, голодание, БАДы) рассматривают 2%.

Эксперт Здоровья Mail, эндокринолог и диетолог Мария Елесина предупреждает, что "быстрое похудение к лету" может навредить здоровью и часто заканчивается возвратом веса. По ее словам, безопасный темп снижения веса — 0,5–1 кг в неделю.

Среди факторов, которые мешают похудению, респонденты чаще всего называли отсутствие силы воли (24%), сложность соблюдения диеты (14%), проблемы со здоровьем (11%) и нехватку времени (10%). При этом 26% заявили, что не видят препятствий на пути к желаемой форме.