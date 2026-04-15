Обвиняемому в нападении на дом главы OpenAI грозят пожизненные сроки

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Жителю Техаса Дэниелу Морено-Гама, обвиняемому в нападении на дом главы OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско, по делу штата грозят три пожизненных срока и свыше 25 лет по остальным статьям, по федеральному делу - до 30 лет лишения свободы, подсчитало РИА Новости на основании американского законодательства.

Ранее OpenAI сообщала РИА Новости, что дом Альтмана подвергся нападению с применением "коктейля Молотова". В компании добавили, что пострадавших нет, а подозреваемый задержан.

Прокуратура Сан-Франциско предъявила 20-летнему Морено-Гама обвинения в двух эпизодах попытки убийства первой степени, а также в применении взрывного устройства с умыслом убийства - каждое из этих обвинений предусматривает пожизненное лишение свободы с возможностью условно-досрочного освобождения, выяснило РИА Новости.

Помимо пожизненных сроков, ему также грозит свыше 25 лет по остальным статьям, которые ему инкриминирует прокуратура штата, - в частности, за поджог, хранение зажигательных устройств и попытку поджога штаб-квартиры компании.

По федеральному делу, возбужденному ФБР, Морено-Гама обвиняется в попытке уничтожения имущества с помощью взрывчатки и хранении незарегистрированного оружия - в совокупности ему грозит до 30 лет заключения, выяснило РИА Новости.