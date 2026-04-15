В ООН опровергли сообщения о вводе танков в буферную зону на Кипре
18:08 15.04.2026
В ООН опровергли сообщения о вводе танков в буферную зону на Кипре

Никосия, Турецкая республика Северного Кипра. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Представитель миссии ООН по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP) Алим Сиддик опроверг сообщения о вводе турко-кипрской стороной танков в буферную зону на острове.
Кипрские СМИ ранее сообщали, что в буферную зону якобы были введены 15 танков, а турко-кипрская сторона якобы установила там турецкий флаг.
"Никакие танки не въезжали в мертвую зону. Никакой флаг не был поднят в мертвой зоне", - сказал представитель UNFICYP Сиддик изданию "Филелефтерос".
Сиддик добавил, что с северной стороны от границы находилось только несколько внедорожников, но они стояли за пределами буферной зоны. Флаги также находились за ее пределами. Он добавил, что ситуация на данный момент спокойная.
"В мертвой зоне нет военной техники. Не были зафиксированы столкновения с миротворцами ООН, как утверждают определенные сообщения. На данный момент ситуация спокойная, и UNFICYP находится в контакте со всеми вовлеченными сторонами для деэскалации напряжения. Миротворцы ООН продолжают патрулировать район, чтобы обеспечить спокойствие", - приводит его слова газета.
Издание также сообщает, что на суверенных территориях Великобритании, прилегающих к буферной зоне, были развернуты силы находящихся там военных баз, но лишь в целях предосторожности.
Ранее UNFICYP сообщила о несанкционированном проникновении турко-кипрских сил безопасности в буферную зону на острове в районе населенного пункта Пила.
Кипр де-факто разделен на две части, греческую и турецкую, с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Около 37% территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.
