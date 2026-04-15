© AP Photo / Ariel Schalit Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем

ООН обвинила Израиль в задержании миротворцев в Ливане

БЕЙРУТ, 15 апр - РИА Новости. Армия Израиля задержала колонну Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL), следовавшую из Бейрута в штаб-квартиру в Накуре, всего в нескольких километрах от пункта назначения, говорится в заявлении миссии.

"Транспортные средства с опознавательными знаками ООН были в итоге пропущены, однако местным подрядчикам было предписано вернуться в Бейрут в рамках мер безопасности", - говорится в заявлении.

Согласно коммюнике, инцидент произошел днем: колонна перевозила военных и гражданских миротворцев, а также ключевых подрядчиков, обеспечивающих деятельность миссии. Несмотря на предварительное согласование маршрута, движение было остановлено.

В миссии подчеркнули, что подобные случаи не являются единичными. Ранее миротворцы и обслуживающий персонал уже сталкивались с ограничениями, включая блокировку дорог и отмену ранее выданных разрешений.

По оценке UNIFIL, такие действия могут негативно сказаться на своевременной доставке жизненно важных ресурсов - продовольствия, топлива и воды - на позиции миротворцев, особенно вдоль "голубой линии".

В заявлении также подчеркивается, что продолжение ограничений на передвижение ставит под угрозу устойчивость операций, включая способность миротворцев выполнять свой мандат по мониторингу нарушений резолюции 1701 СБ ООН.

Миссия призвала израильскую сторону соблюдать достигнутые договоренности, обеспечить безопасность миротворцев и гарантировать свободу передвижения патрулей и логистических колонн UNIFIL.