В Одессе сотрудники военкомата избили 16-летнего подростка
09:25 15.04.2026
В Одессе сотрудники военкомата избили 16-летнего подростка

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе избили 16-летнего подростка, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Одессе сотрудники военкомата погнались за 16-летним подростком и затем избили его", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Причины конфликта не называются. На публикуемом украинскими журналистами видео заметен значительный численный перевес на стороне военкомата: за подростком гнались сразу пятеро военных. Была ли это попытка мобилизации молодого человека, который заведомо не попадает в возрастные рамки для призыва, не уточняется. По данным "Страны", для пострадавшего пришлось вызывать скорую, но о его госпитализации не сообщается.
Ранее украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова жаловалась, что украинские школьники начали "травить" сотрудников военкоматов и просто военнослужащих из-за обилия роликов с насильственной мобилизацией в сети.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
