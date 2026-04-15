НТК в январе-марте увеличила перевозки минудобрений на 6,2%
13:16 15.04.2026 (обновлено: 13:17 15.04.2026)
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Национальная транспортная компания (НТК) в I квартале 2026 года перевезла 3,4 миллиона тонн всех видов минеральных удобрений на экспорт и для отечественных сельхозпроизводителей - на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба компании.
В частности, в адрес морских портов на экспорт было перевезено 2,5 миллиона тонн минудобрений, что на 7,5% превышает показатель I квартала 2025 года. Основные потоки минеральных удобрений приходятся на порты европейской части страны. В свою очередь, для нужд российского АПК поставлено почти 1 миллион тонн удобрений.
Уголь - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
НТК в I квартале увеличила поставки угля энергетикам Сибири и на экспорт
13 апреля, 16:40
Транспортировка минудобрений в качестве сырья с горнодобывающих предприятий на производственные площадки, а также готовой продукции - второе по объему направление в структуре грузоотправок НТК. Для перевозок был задействован собственный и привлеченный парк специализированных хопперов-минераловозов, выполнено 47 тысяч вагоноотправок по всем направлениям. Основные объемы перевозок выполняются в рамках долгосрочных контрактов.
"В сегменте минеральных удобрений ключевыми остаются стабильность графика отправок и четкое соблюдение параметров логистического сервиса, которые заложены в договорах с клиентами. За счет диверсификации маршрутов, гибкого управления парком и долгосрочных контрактов с грузоотправителями и терминалами мы поддерживаем необходимый объем перевозок по всем направлениям и обеспечиваем равномерную загрузку инфраструктуры в течение года", — отметили в пресс-службе.
 
