НТК в январе-марте увеличила перевозки минудобрений на 6,2%

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Национальная транспортная компания (НТК) в I квартале 2026 года перевезла 3,4 миллиона тонн всех видов минеральных удобрений на экспорт и для отечественных сельхозпроизводителей - на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

В частности, в адрес морских портов на экспорт было перевезено 2,5 миллиона тонн минудобрений, что на 7,5% превышает показатель I квартала 2025 года. Основные потоки минеральных удобрений приходятся на порты европейской части страны. В свою очередь, для нужд российского АПК поставлено почти 1 миллион тонн удобрений.

Транспортировка минудобрений в качестве сырья с горнодобывающих предприятий на производственные площадки, а также готовой продукции - второе по объему направление в структуре грузоотправок НТК. Для перевозок был задействован собственный и привлеченный парк специализированных хопперов-минераловозов, выполнено 47 тысяч вагоноотправок по всем направлениям. Основные объемы перевозок выполняются в рамках долгосрочных контрактов.