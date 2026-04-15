Совет директоров НОВИКОМа утвердил стратегию развития до 2036 года

15:20 15.04.2026
© Фото : Пресс-служба НОВИКОМа
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Совет директоров банка НОВИКОМ, входящего в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех", утвердил стратегию развития до 2036 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В частности, за 10 лет НОВИКОМ планирует увеличить активы в 2,8 раза и размер собственного капитала более чем в 3 раза.
Новая стратегия банка разработана в соответствии со стратегическими ориентирами до 2036 года, сформированными холдингом "РТ-Финанс". В условиях усиления конкуренции между финтех-компаниями и банками, а также изменения рыночной конъюнктуры НОВИКОМ закрепил долгосрочные цели и установил контрольные точки своей финансовой модели.
"Утвержденная в 2025 году стратегия развития "РТ-Финанс" наметила цели по всем направлениям деятельности холдинга. Безусловно, они ориентированы на достижение стратегических целей госкорпорации "Ростех". Новая стратегия холдинга предусматривает создание финансовой экосистемы корпорации. Наш флагманский банк - НОВИКОМ является ее важным элементом", — отметил генеральный директор холдинга "РТ-Финанс" Андрей Кондратьев.
В новом стратегическом цикле НОВИКОМ продолжит свое развитие в качестве универсального банка. Организация намерена сохранить темпы роста ключевых показателей деятельности выше среднерыночных. Реализовать это планируется за счет дальнейшего укрепления партнерских отношений с предприятиями госкорпорации и участия в масштабных проектах совместно с институтами развития.
Факторами роста банка также станут диверсификация клиентской базы и расширение партнерства с лидерами отраслей: от маркетплейсов и ИТ-компаний до предприятий металлургии, атомной энергетики и других сегментов российской экономики.
"Наша долгосрочная стратегия – это "маяк" на ближайшее десятилетие, где закреплены главные ориентиры деятельности НОВИКОМа как универсальной кредитной организации. Реализация стратегии позволит НОВИКОМу усилить действующие позиции на рынке и войти в топ-10 крупнейших банков страны по объему активов. Мы планируем существенно расширить присутствие в рыночных нишах, опираясь на накопленные компетенции и опыт работы с самыми разными проектами и предлагая эти решения партнерам всех отраслей экономики", – подчеркнула председатель правления банка Елена Георгиева.
Среди направлений стратегии банка до 2036 года - планомерная трансформация бизнес-процессов в соответствии с вызовами рынка и требованиями регуляторов. В фокусе внимания – дальнейшая цифровизация. НОВИКОМ планирует продолжить развитие дистанционных каналов обслуживания, интернет- и мобильного банкинга, а также укреплять информационную безопасность.
В последние годы НОВИКОМ демонстрирует стабильный рост ключевых финансовых показателей.
