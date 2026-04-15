Новак поручил подготовить стратегии развития отечественного автопрома - РИА Новости, 15.04.2026
21:32 15.04.2026
Новак поручил подготовить стратегии развития отечественного автопрома

Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить стратегии развития российского автопрома, сообщила пресс-служба кабмина России.
Новак в среду провел совещание по отдельным отраслям экономики.
Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Замглавы Минпромторга Роман Чекушов: "российская полка" будет расширяться
10 апреля, 09:00
"Необходимо представить стратегии развития отечественного автопрома, что позволит выработать меры поддержки наиболее эффективных производителей и участников рынка, а также обеспечить оперативное реагирование на возникающие вызовы", - говорится в сообщении по итогам совещания.
Отмечается, что Минпромторг в рамках совещания представил доклад о текущем положении дел в секторе автомобилестроения. Так, по итогам 2025 года на внутреннем рынке реализовано порядка 1,5 миллиона автомобилей, а доля отечественной техники выросла на 11% по сравнению с 2024 годом и составила 56%.
"Были рассмотрены вопросы баланса спроса и предложения, наличия свободных производственных мощностей, динамики импорта автомобильной продукции", - добавили в правительстве.
Новак также дал поручение профильным ведомствам проанализировать строительную отрасль с учетом взаимосвязи со смежными секторами экономики, а также динамики в самой отрасли.
Производство автомобилей - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Для крупнейших автопроизводителей отсрочили уплату утильсбора
12 февраля, 20:39
 
