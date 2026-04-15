Цели США и Израиля в отношении Ирана совпадают, утверждает Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Израиль осведомлен о ходе переговоров между США и Ираном, цели Тель-Авива и Вашингтона в этом контексте совпадают, а в случае возобновления боевых действий Израиль готов к любому сценарию, утверждает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Наши американские друзья держат нас в курсе своих контактов с Ираном. Наши цели и цели США совпадают: мы хотим, чтобы обогащенный уран был вывезен из Ирана, мы хотим видеть ликвидацию мощностей по обогащению урана в Иране, и, конечно же, мы хотим видеть открытие пролива", - заявил премьер в видеообращении.
По словам Нетаньяху, пока рано говорить о том, чем закончатся эти переговоры и как будет развиваться ситуация.
"В случае возобновления боевых действий мы готовы к любому сценарию", - заключил глава еврейского государства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.