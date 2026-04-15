Нетаньяху пригрозил уничтожить город Бинт-Джбейль на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении уничтожить город Бинт-Джбейль, который он назвал оплотом шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"Наши силы продолжают наносить удары по "Хезболлах". Бои сосредоточены в Бинт-Джбейле. Бинт-Джбейль был столицей "Хезболлах" на юге Ливана. Именно здесь 26 лет назад (предыдущий лидер "Хезболлах" - ред.) Хасан Насрулла сказал: "Израильтяне - это паутина". Мы вот-вот возьмем Бинт-Джбейля, мы фактически уничтожим этот крупный оплот "Хезболлах", - заявил премьер в видеообращении.
При этом израильский лидер отметил, что сейчас идут первые за десятилетия прямые переговоры с Ливаном.
"В переговорах с Ливаном есть две основные цели: одна - это ликвидация "Хезболлах", а другая - устойчивый мир. Мир через силу", - сказал Нетаньяху.
