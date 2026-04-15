Эксперт объяснила, почему цены на нефть Brent не бьют рекорды

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нефтяные фьючерсы Brent ориентируются на ситуацию с поставками в будущем, а инвесторы ожидают, что в долгосрочном периоде ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, поэтому котировки не бьют рекорды, рассказала РИА Новости гендиректор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

"И отсюда возникает тот самый эффект, где спотовые цены могут резко увеличиться, потому что они отображают реальный дефицит и нарушения в логистике. А фьючерсы ведут себя гораздо спокойнее, поскольку они про ожидания, а в долгосрочной перспективе все, скорее, уверены, что в ближайшее время это все закончится", - пояснила эксперт.