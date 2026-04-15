НАТО объявило тендер на обслуживание миссии по поддержке ВСУ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Агентство НАТО по связи и информации объявило тендер на привлечение частных компаний для технического обеспечения миссии по поддержке и обучению украинских военных, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.

Миссия NATO Security Support and Training to Ukraine была создана в 2024 году. Штаб-квартира расположена в Германии, логистические узлы - в Польше, Румынии и Словакии. Теперь альянс намерен передать техническое обслуживание миссии от собственного персонала внешнему подрядчику.

Победитель тендера возьмет на себя обслуживание коммуникационных и информационных систем штаб-квартиры и логистических узлов. В перечень работ входит техническая поддержка пользователей, обслуживание ноутбуков и мобильных телефонов, а также управление сложной инфраструктурой, включая зашифрованные криптосистемы и развертываемые спутниковые наземные терминалы, выяснило РИА Новости.

Контракт рассчитан на три года, с 1 января 2027 года, с возможностью продления до конца 2031 года. Для оценки работы подрядчика НАТО установило 56 показателей эффективности.