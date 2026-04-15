В МВФ назвали апрель тяжелым для мировых поставок энергоносителей

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Апрель для мировых поставок энергоносителей окажется тяжелее марта, перебои в поставках вызывают огромное беспокойство, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Март был тяжелым месяцем, но апрель, вероятнее всего, окажется еще тяжелее, ведь танкеры, вышедшие в рейс до 28 февраля, уже достигли пунктов назначения, а новых поставок нет и не предвидится... Мы с огромным беспокойством наблюдаем за последствиями перебоев в поставках нефти и газа", - сказала Георгиева на весенних встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.