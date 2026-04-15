В МВФ назвали апрель тяжелым для мировых поставок энергоносителей - РИА Новости, 15.04.2026
18:08 15.04.2026 (обновлено: 18:09 15.04.2026)
В МВФ назвали апрель тяжелым для мировых поставок энергоносителей

Нефтяные вышки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Апрель для мировых поставок энергоносителей окажется тяжелее марта, перебои в поставках вызывают огромное беспокойство, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Март был тяжелым месяцем, но апрель, вероятнее всего, окажется еще тяжелее, ведь танкеры, вышедшие в рейс до 28 февраля, уже достигли пунктов назначения, а новых поставок нет и не предвидится... Мы с огромным беспокойством наблюдаем за последствиями перебоев в поставках нефти и газа", - сказала Георгиева на весенних встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
МВФ спрогнозировал сильнейший энергокризис в ЕС и рост российской экономики
14 апреля, 16:58
 
