Москва и Пекин привержены международному праву, заявил Песков

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва и Пекин привержены международному праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И Москва, и Пекин привержены международному праву и выступают за то, чтобы им не пренебрегали", - сказал Песков в интервью телеканалу India Today, комментируя военный конфликт на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.