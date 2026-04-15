В Москве пресекли деятельность крупнейшей площадки "бумажного НДС"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы лиц, организовавшей в московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС".
Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, из-за этой преступной группы бюджет РФ не получил более триллиона рублей налогов. Она добавила, что возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
"Пресечена деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС", состоявшую из более чем 4800 транзитных организаций и сформировавшую фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики". - говорится в сообщении ведомства.
Преступная деятельность выявлена в ходе совместной работы ФСБ, Генпрокуратуры, ФНС, СК и МВД России.