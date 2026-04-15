В Москве промоют более 720 тысяч элементов уличного освещения
09:30 15.04.2026
В Москве промоют более 720 тысяч элементов уличного освещения

Спецтехника поливает дорогу в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению масштабных промывок объектов уличной системы освещения в столице, так более 720 тысяч элементов наружного освещения промоют в рамках весенней уборки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках весенней уборки города проводим мероприятия по промывке более 720 тысяч элементов наружного освещения - светильников, кронштейнов, цоколей и опор, дополнительно будут покрашены свыше 100 тысяч элементов. Задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что мероприятия по обновлению после зимы системы освещения завершат до конца апреля.
"В настоящее время работы ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центральной части столицы, на мостовых сооружениях. При промывке применяются современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что энергетики уже перевели уличное освещение и подсветку на летний режим работы. Так, Москву сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается, так как используются энергоэффективные светодиоды.
