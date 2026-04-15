В Москве ликвидировали узел связи телефонных мошенников
09:28 15.04.2026 (обновлено: 15:00 15.04.2026)
В Москве ликвидировали узел связи телефонных мошенников

В Москве полиция ликвидировала узел связи телефонных мошенников

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московские полицейские накрыли узел связи телефонных мошенников в обычной квартире, сообщили в МВД.
"Оперативники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий вычислили и задержали 19-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика в интересах телефонных мошенников", — говорится в публикации.

В ведомстве пояснили, что задержанный был техническим администратором — в арендованной квартире на Кременчугской улице он следил за работой сим-бокса и своевременно менял в нем карты. За это он получал плату.
При обыске в квартире нашли более 200 сим-карт различных операторов, GSM-шлюз, ноутбук, десять телефонов и другие предметы, представляющие интерес для следствия.
Против молодого человека возбудили уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Суд отправил его в СИЗО.
