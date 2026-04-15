В Москве задержали мошенников, нанесших бюджету ущерб в триллион рублей

08:49 15.04.2026 (обновлено: 14:35 15.04.2026)
В Москве задержали преступную группу, нанесшую бюджету РФ ущерб в трлн рублей

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Москве задержали мошенников, из-за которых российский бюджет недополучил более триллиона рублей налогов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В период с 2023 года участники организованной группы создали более четырех тысяч фиктивных юридических лиц, которые не вели хозяйственной деятельности. Для получения незаконной прибыли фигуранты продали почти 40 тысячам организаций поддельные счета-фактуры. <...> Они неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков", — заявили в ведомстве.
Аферистов удалось выявить благодаря совместной работе столичного СК, сотрудников ФСБ, МВД и ФНС. Силовики провели более 30 обысков и изъяли документы по домашним адресам организаторов и участников преступления, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний.
Некоторых подозреваемых уже доставили к следователю. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.
ПроисшествияРоссияМоскваСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
