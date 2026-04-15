Компании в Москве добиваются роста производительности труда техрешениями

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Столичные компании, которые уже прошли оптимизацию процессов по федпроекту "Производительность труда", масштабируют достигнутые результаты с помощью технологических решений – цифровизации и роботизации, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Она уточнила, что с помощью поддержки АНО "Мосстратегия" 10 московских предприятий уже реализовали проекты по цифровой трансформации. Благодаря этому у компаний сократилась доля ручного труда, а также повысилась эффективность ключевых процессов.

С прошлого года московские компании, которые являются участниками федпроекта, могут получить бесплатную экспертную поддержку проектов по цифровизации и роботизации. Специалисты АНО "Мосстратегия" помогают компаниям провести диагностику процессов и определить потребности производства в цифровых и роботизированных решениях, подобрать их и рассчитать экономическую эффективность. Кроме того, эксперты консультируют компании на всех этапах внедрения.

« "Как показал опыт более 450 участников федерального проекта, инструменты бережливого производства помогают найти внутренние резервы компании и дают быстрый экономический эффект. Но чтобы его масштабировать и обеспечить долгосрочный рост производительности, нужно внедрять технологические решения", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

Экспертной поддержкой активно пользуются компании обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта и логистики.

В пример можно привести московскую компанию, которая занимается производством металлоконструкций. На предприятии развернули систему цифрового мониторинга, которая помогает контролировать загрузку оборудования в реальном времени. Благодаря этому снизились простои производства на 45% и увеличилась загрузка оборудования в 1,5 раза.

С помощью ввода автономных палетных роботов в работу склада логистическая компания смогла полностью автоматизировать перемещение грузов, а также понизить общую долю ручного труда в складских работах. Это помогло обеспечить высокую точность логистических операций и существенное снижение издержек, связанных со случайным повреждением продукции.

Кроме того, на стройплощадке московской электросетевой компании внедрили систему мониторинга персонала на базе персональных носимых устройств (умных часов). С помощью такой системы получилось обеспечить объективный контроль рабочего времени в онлайн-режиме и полную прозрачность действий персонала на рабочих объектах. Практически на 30% упали потери рабочего времени из-за простоев и лишних перемещений.

Другая московская компания из транспортно-логистической сферы начала пользоваться системами машинного зрения на базе нейросетей и смогла автоматизировать приемку и отгрузку товаров. Теперь на предприятии ИИ в режиме реального времени идентифицирует грузы, исключая ошибки ручного ввода и повышая скорость обработки заказов. Благодаря этому компания на 40% смогла сэкономить площадь склада и снизить издержки, связанные с человеческим фактором.

С прошлого года столичные предприятия повышают свою производительность труда с помощью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Производительность труда"). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в проекте приняли участие 535 местных компаний. Федпроект реализуют в мегаполисе за счет средств городского бюджета, что позволяет предприятиям проводить глубокую экспертизу своих процессов без существенной финансовой нагрузки. Заявки на участие принимаются на сайте АНО "Мосстратегия", которое выступает оператором федерального проекта "Производительность труда" в столице.