Генеральным директором "Мосгаза" назначен Михаил Вдовин

"Генеральным директором акционерного общества "Мосгаз" назначен Михаил Иванович Вдовин. Трудовую деятельность в системе городского хозяйства Москвы Вдовин начал в 1995 году электромонтером по ремонту электрооборудования в производственном управлении насосных станций Московского государственного предприятия "Мосводоканал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вдовин прошел 30-летний трудовой путь от рядового специалиста до заместителя генерального директора - главного инженера данного предприятия, занимая должность с 6 июля 2021 года по 13 апреля 2026 года. Имеет государственные и ведомственные награды.