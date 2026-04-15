Генеральным директором "Мосгаза" назначен Михаил Вдовин

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Генеральным директором акционерного общества "Мосгаз" назначен Михаил Иванович Вдовин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора "Мосводоканала", сообщается на сайте "Мосгаза".
"Генеральным директором акционерного общества "Мосгаз" назначен Михаил Иванович Вдовин. Трудовую деятельность в системе городского хозяйства Москвы Вдовин начал в 1995 году электромонтером по ремонту электрооборудования в производственном управлении насосных станций Московского государственного предприятия "Мосводоканал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Вдовин прошел 30-летний трудовой путь от рядового специалиста до заместителя генерального директора - главного инженера данного предприятия, занимая должность с 6 июля 2021 года по 13 апреля 2026 года. Имеет государственные и ведомственные награды.
"Михаил Иванович Вдовин сменил на должности генерального директора АО "Мосгаз" Гасана Гизбуллаговича Гасангаджиева", - заключается в сообщении.