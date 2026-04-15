11:55 15.04.2026
Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную Ордену Славы

© Фото : Банк России
Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля "Орден Славы"
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Банк России 16 апреля выпустит в обращение памятную серебряную монету серии "Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" номиналом 3 рубля, посвященную Ордену Славы, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России 16 апреля 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Орден Славы" серии "Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", - говорится в сообщении.
Монеты России - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В Россельхозбанке раскрыли, какие монеты чаще всего сдают россияне
10 апреля, 04:17
Регулятор напоминает, что Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года и имел три степени. Его вручали рядовому и сержантскому составу Красной армии, а также младшим лейтенантам в авиации исключительно за личные заслуги, проявленные в боях.
Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава – 925. Монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 Рубля", год выпуска "2026 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено выполненное в рельефе и цвете изображение ордена Славы I, II и III степени, под ним – рельефные изображения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата и лавровых ветвей; вверху по окружности – надпись: "Орден Славы".
Монета изготовлена с улучшенным качеством "пруф". Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров.
Банк России выпускает памятную серебряную монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Банк России выпустит монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина
19 января, 14:39
 
