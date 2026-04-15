Омский минздрав опроверг новости о подростке, впавшем в кому из-за клеща

ОМСК, 15 апр - РИА Новости. Информация из СМИ о подростке, который якобы впал в кому после укуса клеща в 2025 году, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о 17-летнем подростке, который стал жертвой укуса клеща в мае 2025 года, в результате чего у него якобы развился клещевой энцефалит в тяжелой форме, после чего его госпитализировали и оказали медпомощь, включая реанимацию с применением аппарата ИВЛ. Эту информацию опровергли в региональном минздраве.

« "Всех несовершеннолетних с клещевыми инфекциями везут у нас в Городскую детскую клиническую больницу №3. Коллеги из нее сообщили, что детей с тяжелым энцефалитом в прошлом году не было", - сообщили в пресс-службе.