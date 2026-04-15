В Минздраве рассказали о возможности пересадки органов по ОМС

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пересадка сердца, печени, легких, органокомплексов и почки доступна россиянам бесплатно по ОМС, сообщил РИА Новости главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье.
"Россия входит в пул тех немногочисленных стран, где пересадка органов гражданам страны, как взрослым, так и детям, выполняется за счет государства, то есть в рамках программы государственных гарантий оказания медицинской помощи населению. Эти операции успешно проводятся: пересадка почки, печени, сердца, легких и даже органокомплексов", - сказал Готье.
Он уточнил, что в 2025 году в России выполнено почти четыре тысячи трансплантаций органов, включая 522 сердца.
В России стали бесплатными несколько методов лечения рака
