Рейтинг@Mail.ru
Украинский суд отказался отменить обвинения, предъявленные Миндичу
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 15.04.2026
Украинский суд отказался отменить обвинения, предъявленные Миндичу

Суд на Украине отказался отменить предъявленные Миндичу обвинения в коррупции

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Апелляционная инстанция высшего антикоррупционного суда Украина отказалась удовлетворить иск об отмене предъявленных фигуранту коррупционного скандала в сфере энергетики, соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу обвинений, сообщила украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции".
"Апелляционная инстанция высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу защитника бизнесмена Тимура Миндича на предъявление ему обвинений… Суд отказал и оставил решение ВАКС об отказе в отмене подозрения без изменений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Центра противодействия коррупции".
По информации организации, адвокат Миндича просил разрешить его подзащитному подключиться к заседанию онлайн, поскольку он якобы не может приехать лично из-за того, что на Украине "продолжаются обстрелы". Суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против бизнесмена Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
В миреУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала