Украинский суд отказался отменить обвинения, предъявленные Миндичу

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Апелляционная инстанция высшего антикоррупционного суда Украина отказалась удовлетворить иск об отмене предъявленных фигуранту коррупционного скандала в сфере энергетики, соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу обвинений, сообщила украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции".
"Апелляционная инстанция высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу защитника бизнесмена Тимура Миндича на предъявление ему обвинений… Суд отказал и оставил решение ВАКС об отказе в отмене подозрения без изменений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Центра противодействия коррупции".
По информации организации, адвокат Миндича просил разрешить его подзащитному подключиться к заседанию онлайн, поскольку он якобы не может приехать лично из-за того, что на Украине "продолжаются обстрелы". Суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против бизнесмена Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.