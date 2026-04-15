Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Мелони хочет сгладить конфликт с Трампом, подключив дипломатов - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 15.04.2026 (обновлено: 11:31 15.04.2026)
СМИ: Мелони хочет сгладить конфликт с Трампом, подключив дипломатов

Repubblica: Мелони намерена сгладить конфликт с Трампом из-за Папы

© REUTERS / Remo Casilli — Джорджа Мелони на заседании нижней палаты парламента
Джорджа Мелони на заседании нижней палаты парламента - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© REUTERS / Remo Casilli
Джорджа Мелони на заседании нижней палаты парламента
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена сгладить конфликт с президентом США Дональдом Трампом, передав его развитие итальянским дипломатам, пишет со ссылкой на источники в итальянском правительстве газета Repubblica.
Ранее Трамп обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме. Мелони назвала эти заявления неприемлемыми, а затем заявила, что не согласна с тем, когда в обществе "религиозные лидеры делают то, что говорят политики".
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Президент Ирана вступился за папу римского, которого раскритиковал Трамп
13 апреля, 16:34
Как пишет Repubblica, по совету своих приближенных Мелони не стала отвечать на последнюю реплику Трампа, который заявил, что "шокирован ей" и думал о ней иначе. По сообщению газеты, премьер не хочет вступать в обмен выпадами с президентом США. Реакция итальянской стороны поручена итальянским дипломатам после телефонного разговора с главой МИД Италии Антонио Таяни, задействовано посольство в Вашингтоне. Таяни обменялся несколькими сообщениями с госсекретарем США Марко Рубио, с которым у него налажены хорошие отношения. Также из окружения премьер-министра указывают на возможное содействие вице-президента Джей Ди Вэнсу, с которым премьер недавно поддерживала связь. "Имеет место скрытая попытка восстановить дипломатическую ткань, нарушенную истериками американского лидера", - говорится в материале газеты.
В Риме считают реакцию Мелони "обязательной" и не видят в ней ошибки. При этом в окружении Мелони подчеркивают, что разногласия с Вашингтоном "рано или поздно были неизбежны", потому что вмешательства в защиту Папы было нельзя не предпринять, пишет газета.
Папа Лев после нападок Трампа заявил, что не намерен вступать с ним в полемику и продолжит громко высказываться против войны.
Папа Римский ранее неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа. В прошлом папа Лев задавался вопросом, имеют ли мужество для исповеди политики-христиане, ответственные за начало вооруженных конфликтов.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Папа римский заявил, что не боится Трампа
13 апреля, 13:03
 
В миреСШАИталияВашингтон (штат)Джорджа МелониДональд ТрампАнтонио Таяни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала