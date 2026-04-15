СМИ: Мелони хочет сгладить конфликт с Трампом, подключив дипломатов

РИМ, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена сгладить конфликт с президентом США Дональдом Трампом, передав его развитие итальянским дипломатам, пишет со ссылкой на источники в итальянском правительстве газета Repubblica.
Ранее Трамп обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме. Мелони назвала эти заявления неприемлемыми, а затем заявила, что не согласна с тем, когда в обществе "религиозные лидеры делают то, что говорят политики".
Как пишет Repubblica, по совету своих приближенных Мелони не стала отвечать на последнюю реплику Трампа, который заявил, что "шокирован ей" и думал о ней иначе. По сообщению газеты, премьер не хочет вступать в обмен выпадами с президентом США. Реакция итальянской стороны поручена итальянским дипломатам после телефонного разговора с главой МИД Италии Антонио Таяни, задействовано посольство в Вашингтоне. Таяни обменялся несколькими сообщениями с госсекретарем США Марко Рубио, с которым у него налажены хорошие отношения. Также из окружения премьер-министра указывают на возможное содействие вице-президента Джей Ди Вэнсу, с которым премьер недавно поддерживала связь. "Имеет место скрытая попытка восстановить дипломатическую ткань, нарушенную истериками американского лидера", - говорится в материале газеты.
В Риме считают реакцию Мелони "обязательной" и не видят в ней ошибки. При этом в окружении Мелони подчеркивают, что разногласия с Вашингтоном "рано или поздно были неизбежны", потому что вмешательства в защиту Папы было нельзя не предпринять, пишет газета.
Папа Лев после нападок Трампа заявил, что не намерен вступать с ним в полемику и продолжит громко высказываться против войны.
Папа Римский ранее неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа. В прошлом папа Лев задавался вопросом, имеют ли мужество для исповеди политики-христиане, ответственные за начало вооруженных конфликтов.
Папа римский заявил, что не боится Трампа
13 апреля, 13:03