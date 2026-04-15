При атаке ВСУ на Мелитополь пострадал человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Один человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ на Мелитополь, повреждены жилые дома, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате ночной атаки противника на Мелитополь повреждения получили жилые дома. На улице Островского совершена атака по частному домовладению, пострадал мужчина 1966 года рождения, ему оказывается медицинская помощь", - написал Балицкий в своём канале на платформе Мах.
Кроме того, по его словам, в многоквартирном доме по улице Кирова загорелся балкон – пожар ликвидирован, пострадавших нет.
"Все экстренные и коммунальные службы области работают", - подчеркнул губернатор.
22 июня 2022, 17:18