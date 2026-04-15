При атаке ВСУ на Мелитополь пострадал человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
10:52 15.04.2026 (обновлено: 11:02 15.04.2026)
При атаке ВСУ на Мелитополь пострадал человек

При атаке ВСУ на Мелитополь пострадал человек, повреждены дома

Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Сотрудник скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Один человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ на Мелитополь, повреждены жилые дома, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате ночной атаки противника на Мелитополь повреждения получили жилые дома. На улице Островского совершена атака по частному домовладению, пострадал мужчина 1966 года рождения, ему оказывается медицинская помощь", - написал Балицкий в своём канале на платформе Мах.
Кроме того, по его словам, в многоквартирном доме по улице Кирова загорелся балкон – пожар ликвидирован, пострадавших нет.
"Все экстренные и коммунальные службы области работают", - подчеркнул губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений БалицкийКиров
 
 
