МЧС предупредило о заморозках в Чечне
19:09 15.04.2026
МЧС предупредило о заморозках в Чечне

В Чечне 17 и 18 апреля ожидаются заморозки

Вид на Грозный
Вид на Грозный. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 апр — РИА Новости. Заморозки ожидаются в Чечне 17 и 18 апреля, сообщает центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике.
"Ночью и утром 17 и 18 апреля местами в Чеченской Республике (исключая горные районы) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,0...- 3,0°", - написано в сообщении.
Глава Чечни 29 марта ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня были подтоплены населенные пункты, размыты дороги и мосты. Глава МЧС РФ Александр Куренков в четверг объявил о решении отнести ситуацию в Чечне к ЧС федерального характера.
РоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в ДагестанеПроисшествия
 
 
