Маркевич объяснил, чем агрогородок сможет привлечь людей

Семинар Парламентского собрания Союза Беларуси и России на тему "Развитие сельских территорий в Союзном государстве: актуальность и перспективные направления" в Минске

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Агрогородок станет привлекательным, когда село начнет интересовать каждого человека, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике Иван Маркевич.

В среду в Минске проходит семинар Парламентского собрания Союза Беларуси и России на тему "Развитие сельских территорий в Союзном государстве: актуальность и перспективные направления". Участники семинара обсуждают организационно-экономические механизмы развития и социальные проблемы сельских территорий. Кроме этого, участники посетят и ознакомятся с деятельностью агрогородков Раков и Бобровичи в Воложинском районе, а также Сеница в Минском районе.

По мнению спикера, сегодня люди уже заинтересованы в селе, так как они начинают заботиться о здоровье.

"А это чистый воздух, всегда максимальное расположение для души, общение, природа", – отметил Маркевич в видео, опубликованном в телеграм-канале Sputnik

Однако для того, чтобы люди решили приехать жить и работать в агрогородок, необходимо наладить социальную сферу. По словам спикера, шаги в данном направлении предпринимаются, и многое уже реализовано.

"Это спортивные площадки, это экологические тропы, что у нас есть, и ряд других социальный новаций, даже в плане развития мелкого бизнеса", – подчеркнул председатель.

Необязательно все должно сводится к тому, чтобы человек, который решил переехать в деревню, шел работать в сельское хозяйство. Гражданин может хотеть себя проявить в разных областях: сфере экономики, промышленности или торговли. Поэтому председатель указал на необходимость предоставить человеку такие возможности, открыв маленькие производства до 15 или до 50 работников.