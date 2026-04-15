Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:03 15.04.2026
Маркевич объяснил, чем агрогородок сможет привлечь людей

Маркевич: агрогородок станет привлекательным, когда село заинтересует каждого

© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСеминар Парламентского собрания Союза Беларуси и России на тему "Развитие сельских территорий в Союзном государстве: актуальность и перспективные направления" в Минске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Агрогородок станет привлекательным, когда село начнет интересовать каждого человека, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике Иван Маркевич.
В среду в Минске проходит семинар Парламентского собрания Союза Беларуси и России на тему "Развитие сельских территорий в Союзном государстве: актуальность и перспективные направления". Участники семинара обсуждают организационно-экономические механизмы развития и социальные проблемы сельских территорий. Кроме этого, участники посетят и ознакомятся с деятельностью агрогородков Раков и Бобровичи в Воложинском районе, а также Сеница в Минском районе.
Маркевич: развитие агрогородков обеспечило эффективность АПК Беларуси
Вчера, 17:53
По мнению спикера, сегодня люди уже заинтересованы в селе, так как они начинают заботиться о здоровье.
"А это чистый воздух, всегда максимальное расположение для души, общение, природа", – отметил Маркевич в видео, опубликованном в телеграм-канале Sputnik.
Однако для того, чтобы люди решили приехать жить и работать в агрогородок, необходимо наладить социальную сферу. По словам спикера, шаги в данном направлении предпринимаются, и многое уже реализовано.
"Это спортивные площадки, это экологические тропы, что у нас есть, и ряд других социальный новаций, даже в плане развития мелкого бизнеса", – подчеркнул председатель.
Необязательно все должно сводится к тому, чтобы человек, который решил переехать в деревню, шел работать в сельское хозяйство. Гражданин может хотеть себя проявить в разных областях: сфере экономики, промышленности или торговли. Поэтому председатель указал на необходимость предоставить человеку такие возможности, открыв маленькие производства до 15 или до 50 работников.
"И для этого мы тоже создаем условия. Ведь привлекательность инвесторов на село тоже есть и себя оправдывает", – заключил Маркевич.
Гетта: Россия заинтересована в опыте белорусских агрогородков
Вчера, 17:51
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМинскРоссияСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала