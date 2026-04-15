Мадьяр хочет изменить в конституции Венгрии положения о власти премьера - РИА Новости, 15.04.2026
12:49 15.04.2026 (обновлено: 12:52 15.04.2026)
Мадьяр хочет изменить в конституции Венгрии положения о власти премьера

© AP Photo / Denes Erdos
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр после переговоров с президентом страны Тамашем Шуйоком заявил, что хотел бы внести в конституцию Венгрии поправки об ограничении власти премьер-министра.
"Я сказал ему (президенту - ред.), что лично я, как будущий премьер-министр, был бы рад, если бы мы смогли еще больше ограничить полномочия венгерского премьер-министра с помощью системы сдержек и противовесов", - сказал Мадьяр на пресс-конференции.
По его словам, обсуждался также вопрос о внесении в конституцию страны поправок об усилении полномочий президента Венгрии и о возможном проведении прямых президентских выборов. В настоящее время президента Венгрии избирает парламент.
