Рейтинг@Mail.ru
Мадьяр выдвинул венгерскому президенту ультиматум - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 15.04.2026 (обновлено: 17:16 15.04.2026)
Мадьяр выдвинул венгерскому президенту ультиматум

Мадьяр пригрозил отправить президента Венгрии в отставку, если он не уйдет сам

© Фото : @sulyok.tamas.officialГлава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр и президент страны Тамаш Шуйок
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал уйти в отставку президента Тамаша Шуйока.
"Я попросил его <...> покинуть пост, <...> когда парламент изберет меня премьер-министром и я сформирую правительство. Если он не сделает этого добровольно, то мы воспользуемся своими полномочиями, внесем в конституцию необходимые изменения и отстраним его от должности", — заявил он на пресс-конференции.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Мадьяр пообещал приостановить вещание государственных СМИ в Венгрии
13 апреля, 18:35
Мадьяр отметил, что у его партии еще нет своего кандидата на пост президента, но он надеется найти того, кто станет воплощением единства венгерской нации.
В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую "Фидес". Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.
Голосование проходило на фоне попыток Украины и ЕС помешать партии действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти. Причиной тому стал отказ Венгрии разблокировать 20-й пакет санкций против Москвы и запрет выдать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Будапешт занял такую позицию в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Орбан разгромлен, Венгрия не смогла. А Россия сможет
13 апреля, 08:00
 
ВенгрияПарламентские выборы в ВенгрииВ миреТамаш ШуйокПетер МадьярВиктор ОрбанМоскваУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала