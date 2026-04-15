Мадьяр выдвинул венгерскому президенту ультиматум

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал уйти в отставку президента Тамаша Шуйока.
"Я попросил его <...> покинуть пост, <...> когда парламент изберет меня премьер-министром и я сформирую правительство. Если он не сделает этого добровольно, то мы воспользуемся своими полномочиями, внесем в конституцию необходимые изменения и отстраним его от должности", — заявил он на пресс-конференции.
Мадьяр отметил, что у его партии еще нет своего кандидата на пост президента, но он надеется найти того, кто станет воплощением единства венгерской нации.
В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую "Фидес". Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.
Голосование проходило на фоне попыток Украины и ЕС помешать партии действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти. Причиной тому стал отказ Венгрии разблокировать 20-й пакет санкций против Москвы и запрет выдать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Будапешт занял такую позицию в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
