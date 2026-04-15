МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Массовая драка произошла во Львове между женщинами, которые пытались спасти мужчину от мобилизации, и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Во Львове произошла массовая драка между женщинами, в том числе пенсионного возраста, и "людоловами" ТЦК. Мирные жительницы пытались спасти одного из мужчин от "могилизации", - сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.