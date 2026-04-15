Ливан направил жалобу в СБ ООН из-за ударов Израиля, нанесенных 8 апреля
15:53 15.04.2026
Ливан направил жалобу в СБ ООН из-за ударов Израиля, нанесенных 8 апреля

БЕЙРУТ, 15 апр - РИА Новости. Власти Ливана направили жалобу в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю организации в связи с нанесенными 8 апреля израильскими авиаударами, в результате которых в течение десяти минут погибли более 300 человек, следует из заявления МИД Ливана.
"Обращение было направлено по поручению правительства, а также передано для распространения в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности", - говорится в заявлении ливанского внешнеполитического ведомства.
В МИД Ливана напомнили, что 8 апреля менее чем за десять минут было нанесено около 100 авиаударов по различным районам Ливана, включая Бейрут. В результате атак погибли 303 человека, включая 30 детей и 71 женщину, еще 1150 получили ранения. Атака стала самой масштабной начиная со 2 марта.
В заявлении также подчеркивается, что с начала эскалации были зафиксированы атаки на медицинскую инфраструктуру: речь идет о 17 ударах по больницам и 101 инциденте, связанном со службами экстренной помощи, в результате которых погибли 73 спасателя и 176 получили ранения.
В Бейруте считают, что произошедшее является грубым нарушением норм международного права, включая положения Женевских конвенций и резолюции Совета Безопасности ООН о защите гражданского населения и гуманитарного персонала.
В миреЛиванБейрутООНСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
