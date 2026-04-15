Ливан направил жалобу в СБ ООН из-за ударов Израиля, нанесенных 8 апреля

БЕЙРУТ, 15 апр - РИА Новости. Власти Ливана направили жалобу в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю организации в связи с нанесенными 8 апреля израильскими авиаударами, в результате которых в течение десяти минут погибли более 300 человек, следует из заявления МИД Ливана.

В заявлении также подчеркивается, что с начала эскалации были зафиксированы атаки на медицинскую инфраструктуру: речь идет о 17 ударах по больницам и 101 инциденте, связанном со службами экстренной помощи, в результате которых погибли 73 спасателя и 176 получили ранения.