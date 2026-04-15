Россия и Саудовская Аравия выступили за продолжение переговоров США и Ирана

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд в телефонном разговоре отметили необходимость продолжения дипломатических усилий по урегулированию конфликта между США и Ираном при посредничестве Пакистана, сообщил российский МИД.
"Выражено (главами МИД Российской Федерации и Саудовской Аравии - ред.) общее мнение о необходимости продолжения политико-дипломатических усилий между США и Ираном при посредничестве Пакистана", - говорится в сообщении на сайте министерства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.