Россия и Саудовская Аравия выступили за продолжение переговоров США и Ирана

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд в телефонном разговоре отметили необходимость продолжения дипломатических усилий по урегулированию конфликта между США и Ираном при посредничестве Пакистана, сообщил российский МИД.