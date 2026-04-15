Лавров обсудил с главой МИД Китая нормализацию в Ормузском проливе

ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что он и китайский коллега Ван И обсудили, как Москва и Пекин могут содействовать нормализации между Ираном и арабскими странами Персидского залива для превращения Персидского залива и Ормузского пролива в мирные акватории.