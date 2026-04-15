Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 15.04.2026
Лавров обсудил с главой МИД Китая нормализацию в Ормузском проливе

© Фото : МИД России/Telegram — Сергей Лавров проводит встречу с Министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине
© Фото : МИД России/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что он и китайский коллега Ван И обсудили, как Москва и Пекин могут содействовать нормализации между Ираном и арабскими странами Персидского залива для превращения Персидского залива и Ормузского пролива в мирные акватории.
На пресс-конференции по итогам визита в Пекин министр отметил ощущение роста интереса прибрежных стран Персидского залива к нормализации отношений. Иран заявил о готовности к взаимодействию для превращения залива и Ормузского пролива в мирные акватории, отметил министр. Он добавил, что на этом направлении важнейшую роль будет играть позиция Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
"Мы обсуждали вчера с министром Ван И, как мы можем на данном этапе способствовать такой нормализации", - подчеркнул глава МИД России.
В миреПерсидский заливРоссияПекинВан И (политик)Сергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала