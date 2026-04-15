Лавров надеется, что США будут реалистами на переговорах по Ирану

ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на то, что США будут реалистами на переговорах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке вокруг Ирана и не станут продолжать свою операцию.
"Очень надеюсь, что те, кто в переговорах непосредственно участвует, американская сторона в данном случае, будут реалистами, будут учитывать интересы всего региона и не станут продолжать неспровоцированную агрессию, от которой страдают прежде всего и больше всего, давайте называть вещи своими именами, союзники Соединенных Штатов - арабские монархии Персидского залива, наши добрые друзья", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Китай.