Рейтинг@Mail.ru
Лавров надеется, что США будут реалистами на переговорах по Ирану
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 15.04.2026
Лавров надеется, что США будут реалистами на переговорах по Ирану

Лавров надеется, что США будут реалистами на переговорах по Ближнему Востоку

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на то, что США будут реалистами на переговорах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке вокруг Ирана и не станут продолжать свою операцию.
"Очень надеюсь, что те, кто в переговорах непосредственно участвует, американская сторона в данном случае, будут реалистами, будут учитывать интересы всего региона и не станут продолжать неспровоцированную агрессию, от которой страдают прежде всего и больше всего, давайте называть вещи своими именами, союзники Соединенных Штатов - арабские монархии Персидского залива, наши добрые друзья", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
В миреРоссияСШАБлижний ВостокСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала