Лавров сообщил о планах Запада создать новый военный блок с Украиной
06:11 15.04.2026 (обновлено: 07:25 15.04.2026)
Лавров сообщил о планах Запада создать новый военный блок с Украиной

Лавров заявил, что на Западе замышляют антироссийский военный блок с Украиной

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе замышляют новый военный блок, в котором Украина – ведущий участник.
"Новый блок (на Западе - ред.) замышляется с Украиной в качестве его основного участника. (Владимир - ред.) Зеленский прямо говорит, что Украина будет Европу защищать от России", - отметил он в ходе пресс-конференции в Пекине.
Также министр напомнил, что бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сейчас активно продвигает идею создания нового военного блока с Украиной в качестве ведущего участника.
"Келлог… продвигает идею создания нового военного блока с Украиной в качестве члена, даже не только члена, а в качестве его ведущего участника", - сказал Лавров.
