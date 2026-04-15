Россия и Китай могут не зависеть от агрессивных авантюр, заявил Лавров

ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Россия и Китай обладают возможностями, чтобы не зависеть от агрессивных авантюр, подобных тем, которые происходят на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас с Китайской Народной Республикой, слава Богу, есть все возможности и уже задействованы и резервные мощности, и планируемые возможности для того, чтобы не зависеть от такого подобного рода агрессивных авантюр (как на Ближнем Востоке - ред.), которые подрывают мировую экономику, мировую энергетику", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Пекин.
Лавров обсудил в Китае кризис в НАТО
