Запад пытается установить свои правила в Центральной Азии, заявил Лавров

ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Западные страны пытаются установить свои правила в регионе Центральной Азии и на Южном Кавказе, диктовать им, с кем выстраивать отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В Центральной Азии разворачивается такая интересная геополитическая борьба в силу попыток Запада и здесь устанавливать свои правила, играть ведущую роль в том, как организовывать жизнь центрально-азиатским государствам, с кем обустраивать свои отношения. То же самое, может быть, не столь очевидно, проявляется уже и на Южном Кавказе", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине.