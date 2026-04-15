Лавров высказался о ситуации на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Кризисный узел на Ближнем Востоке будет непросто развязать, но попытки "разрубить" его вряд ли приведут к чему-то, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ближний Восток и зона Персидского залива, где сейчас происходят наиболее интересующие всех события, - это очевидный кризисный узел, который очень непросто будет развязать. И то, что сейчас пытаются его просто разбудить, думаю, это едва приведет к результату", - сказал Лавров по итогам визита в Китай.
Он добавил, что проблемы Палестины, Газы и Западного берега реки Иордан "не должны оставаться в тени и отодвигаться на задний план".