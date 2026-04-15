Власти Кубани выделили 600 миллионов рублей на газификацию домов

КРАСНОДАР, 15 апр – РИА Новости. Шестьсот миллионов рублей выделены на региональные субсидии и компенсации жителям Кубани для газификации домов, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани отметил, что порядка 1,9 тысячи кубанцев уже получили выплаты от региональных властей с начала текущего года.

"Это компенсации и субсидии до 120 тысяч рублей на проведение работ внутри границ участка. Только в этом году на эти цели мы выделили 600 миллионов рублей. Они предназначены для льготных категорий граждан: многодетных и малоимущих семей, ветеранов, а также участников спецоперации", - рассказал журналистам Кондратьев.

Глава Кубани подчеркнул, что со старта программы в 2022 году более 26 тысяч человек получили такую поддержку, а общая сумма выплат составила 2,5 миллиарда рублей.