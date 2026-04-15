На Кубе открылась фотовыставка о дружбе Гагарина и Фиделя Кастро

ГАВАНА, 15 апр - РИА Новости. Фотовыставка "От революции к звездам", которая открылась в Гаване по случаю Дня космонавтики, посвящена дружеским связям между бывшим кубинским лидером Фиделем Кастро и советским космонавтом Юрием Гагариным, рассказала РИА Новости представитель Россотрудничества Инна Четий.

Экспозиция, которая до 20 апреля открыта в гаванском Центре Фиделя Кастро, включает архивные фотографии, в том числе снимки исторической встречи первого космонавта и лидера кубинской революции, обмена фуражками, и детские рисунки. По словам Четий, это живое напоминание о том, что Гагарин и Кастро "являются героями одного масштаба".