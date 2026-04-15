22:43 15.04.2026 (обновлено: 22:44 15.04.2026)
На Кубе открылась фотовыставка о дружбе Гагарина и Фиделя Кастро

© AP Photo / Harvey GeorgesСоветский космонавт Юрий Гагарин и кубинский премьер-министр Фидель Кастро во время встречи. 25 июля 1961
ГАВАНА, 15 апр - РИА Новости. Фотовыставка "От революции к звездам", которая открылась в Гаване по случаю Дня космонавтики, посвящена дружеским связям между бывшим кубинским лидером Фиделем Кастро и советским космонавтом Юрием Гагариным, рассказала РИА Новости представитель Россотрудничества Инна Четий.
"Выставка этого года особенная: 65 лет полета Гагарина, 65 лет его визита на Кубу и его дружбы с лидерами Кубинской революции, а также столетие со дня рождения Команданте Фиделя Кастро", - сказала Четий.
Экспозиция, которая до 20 апреля открыта в гаванском Центре Фиделя Кастро, включает архивные фотографии, в том числе снимки исторической встречи первого космонавта и лидера кубинской революции, обмена фуражками, и детские рисунки. По словам Четий, это живое напоминание о том, что Гагарин и Кастро "являются героями одного масштаба".
"Идеи общей борьбы за справедливый мир, интернационализм и устремленность в будущее объединяют Россию и Кубу", - добавила она.
Заместитель директора Центра Фиделя Кастро Сисси Абай рассказала агентству, что с помощью этой выставки организаторы намерены "подчеркнуть ценность общего исторического опыта и принципов солидарности и сотрудничества между народами".
МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Опрос показал интерес студентов к космосу
12 апреля, 02:32
 
В миреГаванаКубаРоссияФидель КастроЮрий Гагарин (космонавт)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
