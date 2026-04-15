В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских кол-центров

14:39 15.04.2026 (обновлено: 14:41 15.04.2026)
Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Сеть узлов связи украинских колл-центров ликвидирована в Крыму, выявлено более 60 фактов мошенничества, сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами. Мошенники звонили россиянам из-за границы и, используя различные схемы, обманным путем похищали деньги крымчан. Сумма ущерба - более 50 миллионов (рублей), и выявлено более 60 фактов мошенничества", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержаны двое 18-летних граждан, прибывших в Крым из Татарстана.
"По заданию украинских кураторов указанные лица арендовали квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России (4 квартиры - в г. Симферополе, 3 - в г. Ялте и 4 - в г. Алуште.). Незаконная деятельность оплачивалась украинскими кураторами в размере 150 долларов ежедневно каждому, а также компенсировалась аренда жилья", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 6 лет лишения свободы.
