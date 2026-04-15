"Бред сумасшедшего": в Крыму ответили на слова Зеленского о военных базах

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал бредом сумасшедшего идею Владимира Зеленского о размещении иностранных военных баз на территории Украины.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Зеленский выступил за размещение западных военных баз на территории Украины как "надежной гарантии безопасности".
"Это не более чем бред сумасшедшего. Зеленский не способен адекватно оценивать происходящее в мире и, по сути, потерял ориентацию на местности", — сказал Бондаренко РИА Новости.
По его словам, заявление Зеленского не выдерживает никакой критики и показывает его неспособность мыслить созидательно во имя приближения мира для Украины.