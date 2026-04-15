В храме Христа Спасителя реставрировали декоративные элементы крестов

Комплекс городского хозяйства проводит ремонтно-реставрационные работы в храме Христа Спасителя. Уже воссоздан первоначальный облик крестов главного купола и всех звонниц с декоративными элементами. Ремесленные бригады в рекордные сроки выполнили работы по демонтажу, зачистке, золочению с нанесением подготовительных покрытий и возвращению декоративных элементов на основания крестов.