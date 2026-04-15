Южная Корея резко нарастила импорт нефтепродуктов из России

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Южная Корея в марте этого года в разы нарастила импорт российских нефтепродуктов на фоне конфликта на Ближнем Востоке - до максимальных значений с июня 2022 года, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Всего за март Южная Корея импортировала нефтепродуктов из России на 33,4 миллиона долларов (27,9 тысячи тонн) - максимум с июня 2022 года, когда было закуплено нефтепродуктов на 71,4 миллиона долларов. В целом за последние несколько лет стоимость поставок редко поднималась выше нескольких миллионов долларов.
Месяц назад поставки составили лишь 16 тонн, а год назад - почти 21 тонну.
Суммарный импорт нефтепродуктов Южной Кореей в марте составил 1,92 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем в феврале, и на 1% больше, чем в прошлом марте.
В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ.