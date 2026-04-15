Южная Корея резко нарастила импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 15.04.2026
13:50 15.04.2026
Южная Корея в марте резко нарастила импорт нефтепродуктов из России

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Южная Корея в марте этого года в разы нарастила импорт российских нефтепродуктов на фоне конфликта на Ближнем Востоке - до максимальных значений с июня 2022 года, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Всего за март Южная Корея импортировала нефтепродуктов из России на 33,4 миллиона долларов (27,9 тысячи тонн) - максимум с июня 2022 года, когда было закуплено нефтепродуктов на 71,4 миллиона долларов. В целом за последние несколько лет стоимость поставок редко поднималась выше нескольких миллионов долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Китай не из тех, кому нужна нефть, заявил Трамп
Вчера, 13:48
Месяц назад поставки составили лишь 16 тонн, а год назад - почти 21 тонну.
Таким образом в марте Россия среди основных поставщиков расположилась на 16 месте, а в пятерку вошли Япония (209 миллионов долларов), ОАЭ (200,7 миллиона), Катар (185,6 миллиона), Оман (175,8 миллиона) и Малайзия (152,9 миллиона).
Суммарный импорт нефтепродуктов Южной Кореей в марте составил 1,92 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем в феврале, и на 1% больше, чем в прошлом марте.
В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ.
Вид на Стамбул в Турции - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Турция отвергнет идею Киева о поставках СПГ через Босфорский пролив
7 апреля, 17:45
 
