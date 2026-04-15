Южная Корея сократила импорт российского СПГ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Южная Корея за март этого года в два раза сократила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в месячном выражении, до минимума с июня 2025 года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, стоимость поставок СПГ из России в Южную Корею в марте 2026 года составила 61,5 миллиона долларов - минимум с июня 2025 года. В месячном выражении корейский импорт упал вдвое, а в годовом - в 1,6 раза.
В целом за первый квартал российские компании поставили корейцам СПГ на 255,4 миллиона долларов, что на 22% меньше аналогичного периода предыдущего года.
Суммарный импорт СПГ Южной Кореей в марте составил минимальные с ноября прошлого года 1,99 миллиарда долларов, что на 12% меньше, чем в феврале, и на 24% меньше, чем в прошлом марте.